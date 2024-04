POL-DA: Reichelsheim: Zeugen nach Einbruch in Schwimmbad gesucht

Fürth (ots) - Am Montag (22.04.) wurde zwischen 08:00 Uhr und 11:00 Uhr ein auf dem Parkplatz am Marktplatz in Fürth geparkter grauer VW Tiguan beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigten den VW am vorderen linken Stoßfänger und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der durch den Verkehrsunfall am VW Tiguan entstandene Sachschaden wird auf 3500,00 EUR geschätzt. Zeugen die Hinweise ...

