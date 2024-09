Polizei Bielefeld

POL-BI: Geldübergabe am späten Abend

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Erneut ist es Betrügern per Telefon gelungen, ein älteres Bielefelder Ehepaar mit einem angeblichen Kriminalfall in der Nachbarschaft zu täuschen. Die Polizei sucht Zeugen zu der Übergabe von Wertgegenständen am Sonntagabend, 01.09.2024.

Ein angeblicher Polizeibeamter warnte die Senioren, dass ihr Geld und ihre Wertsachen in ihrer Wohnung nicht mehr sicher lagern würden. Der Grund dafür sollte ein Raub in der Nachbarschaft in der Straße Rosenheide sein, wobei der unbekannte Anrufer vorgab, die Räuber würden sich noch in der Nähe aufhalten.

Durch geschickte Formulierungen gelang es dem falschen Polizisten und einem weiteren Betrüger, der sich als Staatsanwalt am Telefon vorstellte, die Senioren zu verunsichern, so dass sie schließlich einer Übergabe ihrer Wertsachen an einem Mehrfamilienhaus an der Rosenheide zustimmten.

Dabei händigten sie zwischen 21:00 Uhr und 22:00 Uhr Schmuck, Silber- und Goldmünzen an einen unbekannten Mann aus. Der Tatverdächtige soll circa 170 cm groß sein und eine dickere Statur haben.

Die Polizei warnt weiterhin vor Telefonbetrügern, die es insbesondere auf die Wertgegenstände von älteren Menschen abgesehen haben. Um möglichst viele Senioren zu erreichen, ist es sinnvoll mit Familienangehörigen oder älteren Nachbarn ins Gespräch zu kommen und aufzuklären, dass die Polizei zum Beispiel niemals Geld oder Wertsachen einsammelt. Sollten Sie jemanden aus der möglichen Zielgruppe der Betrüger kennen, so sprechen Sie über das Thema Telefonbetrüger und tragen zur Sensibilisierung dieser Straftaten bei.

Die Polizei bittet um Hinweise an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 25 / 0521/545-0

