Polizei Bielefeld

POL-BI: Hunde verhindern Einbruch

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - In der Nacht von Freitag, 30.08.2024, auf Samstag weckten Hunde eine Bewohnerin auf, als diese einen Einbrecher hörten. Der unbekannte Täter flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 22:25 Uhr versuchte der Unbekannte in ein Haus an der Wilhelm-Raabe-Straße, in Höhe der Joseph-Haydn-Straße, einzubrechen. Dies bemerkten jedoch die Hunde der Bewohnerin und schlugen an. Als die Bewohnerin erwachte und nach der Ursache schaute, brach der Einbrecher sein Vorhaben ab. Im Zuge der Fahndung konnte der Täter nicht mehr angetroffen werden.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat und zu möglichen Tatverdächtigen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell