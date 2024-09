Polizei Bielefeld

POL-BI: Überfall auf Discounter

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Kriminalbeamte suchen zwei Männer, die am späten Montag, 02.09.2024, in einem Discounter an der Heeper Straße die Herausgabe von Bargeld forderten und mit ihrer Beute flüchteten.

Nach bisherigen Erkenntnissen betraten die beiden Männer kurz vor Ladenschluss, gegen 21:55 Uhr, die Filiale an der Heeper Straße, gegenüber vom Hudeweg. Beide trugen schwarze Motorradhelme während sie sich im Geschäft aufhielten.

Zunächst taten die Männer so, als wollten sie etwas kaufen, begaben sie sich dann jedoch in den Personaltrakt. Dort trafen sie auf eine Mitarbeiterin und nötigten sie, den Schlüssel für den Tresor herauszugeben. Die Mitarbeiterin kam der Aufforderung nach.

Daraufhin nahmen die Täter Bargeld an sich und flüchteten über den Lieferanteneingang in unbekannte Richtung.

Beide Männer waren etwa 25 bis 30 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß und hatten ein südländisches Erscheinungsbild. Beide trugen schwarze Motorradhelme und schwarze Handschuhe.

Der Haupttäter hatte braune Augen, trug eine dicke, braune Jacke und hatte unter dem Helm eine schwarze Maske über Mund und Nase gezogen.

Der zweite Mann war etwas kräftiger und trug einen Drei-Tage-Bart.

Hinweise zum Raub nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell