Polizei Bielefeld

POL-BI: Flucht nach Alleinrennen erfolglos

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Brackwede- Eine Polizeistreife ermittelte am Samstag, den 31.08.2024, nach einem Kraftfahrzeugrennen den zunächst geflüchteten Fahrer.

Gegen 04:30 Uhr registrierten Streifenpolizisten auf dem Südring einen entgegenkommenden SUV, der deutlich zu schnell in Richtung stadtauswärts fuhr. Die Beamten wendeten deshalb den Streifenwagen im Bereich der Duisburger Straße. Der SUV-Fahrer beschleunigte weiter und passierte die nächste Ampel an der Kreuzung Südring und Windelsbleicher Straße trotz Rotlicht. Die Polizisten schalteten das Blaulicht an und nahmen die Verfolgung auf. Der Flüchtende schaltete das Licht am Fahrzeug aus, bog in die Straße Klasheide und anschließend auf die Klashofstraße ab. Anschließend verloren die Polizisten den Sichtkontakt. Kurze Zeit später fanden sie den Ford Explorer verlassen auf einem Parkplatz in einer Sackgasse auf.

Die Ermittlungen beim Halter führten zu einem 20-jährigen Bielefelder als Fahrzeugnutzer, der zu dem abgestellten Ford zurückkam. Aufgrund der Wahrnehmung von Alkoholgeruch in seiner Atemluft wurde ein Alkoholvortest durchgeführt, der positiv verlief. Ein Arzt entnahm ihm auf der Polizeiwache zwei Blutproben.

Die Fahrweise des 20-Jährigen wird als Teilnahme als Kraftfahrzeugführer an einem nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennen (Einzelrennen) gewertet. Zudem wird ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung mit Fahrunsicherheit infolge Alkoholgenusses eingeleitet. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell