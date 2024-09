POL-BI: Neue Bezirksdienstbeamtin in Schildesche

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Mitte - Kriminalbeamte suchen zwei Männer, die am späten Montag, 02.09.2024, in einem Discounter an der Heeper Straße die Herausgabe von Bargeld forderten und mit ihrer Beute flüchteten. Nach bisherigen Erkenntnissen betraten die beiden Männer kurz vor Ladenschluss, gegen 21:55 Uhr, die Filiale an der Heeper Straße, gegenüber vom Hudeweg. Beide trugen schwarze Motorradhelme während sie sich im Geschäft aufhielten. Zunächst taten ...

mehr