Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Randalierer in Gewahrsam genommen

Warendorf (ots)

Am Freitag, 31.5.2024, 18.10 Uhr nahmen Polizisten einen Randalierer in Ahlen in Gewahrsam. Der stark alkoholisierte 46-Jährige hielt sich mehrere Stunden auf dem Parkplatz eines Supermarktes auf der Ostbredenstraße auf. Er verhielt sich selbst im Beisein von Polizisten aggressiv und ging Passanten verbal einschüchternd an. Die Beamten drohten dem Mann einen Platzverweis als mögliche Maßnahme an. Daraufhin gab der Ahlener an, diesen nicht befolgen zu wollen. Daher nahmen die Einsatzkräfte den 46-Jährigen in Gewahrsam.

