Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 03.05.2024: Körperverletzung in Edemissen

Peine (ots)

Ein 20-jähriger Mann ist in der Nacht auf den 01.05., gegen 02:30 Uhr, in Edemissen Opfer einer Körperverletzung geworden. Der Mann wollte nach dem Besuch des "Tanz in den Mai" zu seinem Auto gehen. Dabei ist er an der Straße am Eckernkamp angegriffen und verletzt worden. Zunächst hat ein männlicher Täter ihm den Durchgang auf dem Stichweg zum dortigen Schützenheim verwehren wollen. Aus einer Personengruppe kam ein weiterer Mann hinzu, versetzte dem Opfer einen Tritt und anschließend wurde der 20-jährige zu Boden gerissen und mit Schlägen traktiert. Dabei erleidet er mehrere Verletzungen, die am folgenden Tag behandelt wurden.

Die Polizei in Edemissen sucht Zeugen, die Hinweise zur Tat, den Tätern, auch zur etwa 4-köpfigen Gruppe, geben können. Hinweise bitte unter 05176 97648-0.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell