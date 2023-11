Polizei Hamburg

POL-HH: 231101-2. Wohnungsraub in Hamburg-Tonndorf - die Polizei sucht Zeugen!

Hamburg (ots)

Tatzeit: 30.10.2023, 12:41 Uhr

Tatort: Hamburg-Tonndorf, Wöschenhof

Zwei unbekannte Männer haben Montagmittag einen 24-Jährigen in seiner Wohnung in Tonndorf überfallen, die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach den bisherigen Erkenntnissen des Raubdezernats der Region Wandsbek (LKA 154) klingelten zwei derzeit unbekannte Männer an der Wohnungstür des Geschädigten. Nachdem der 24-Jährige an der Tür kurz mit den Männern gesprochen habe, drangen diese gewaltsam in die Wohnung ein. Einer der Männer soll den Geschädigten festgehalten haben, während der zweite Täter die Wohnung durchsucht hatte. Dem 24-Jährigen gelang es dann aus seiner eigenen Wohnung über den Balkon zu einem Nachbarn zu flüchten, welcher schließlich die Polizei verständigte.

Als die alarmierten Polizisten am Tatort eintrafen, waren die beiden Täter bereits in unbekannte Richtung geflüchtet. Eine umgehend eingeleitete Fahndung durch mehrere Funkstreifenwagen führten nicht zur Festnahme der Tatverdächtigen, welche wie folgt beschrieben wurden:

Täter 1:

- männlich - 25 bis 30 Jahre alt - ca. 200 cm groß - schlanke Statur - südeuropäisches Erscheinungsbild - Glatze - trug Vollbart (ohne Schnauzer) - dunkel gekleidet

Täter 2:

- männlich - 25 bis 30 Jahre alt - ca. 170 cm groß - kräftige Figur - südeuropäisches Erscheinungsbild - kurze schwarze Haare - trug Vollbart (ohne Schnauzer) - dunkel gekleidet

Beamte des Raubdezernats (LKA 154) übernahmen am Tatort die ersten Ermittlungen, diese dauern an.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

