Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: weitere Einbrüche im Dauner Stadtgebiet

Daun (ots)

Weiterhin sind Einbrecher im Dauner Stadtgebiet unterwegs. Wie in den vergangenen Tagen bereits mehrfach berichtet, treiben aktuell Einbrecher im Dauner Stadtgebiet ihr Unwesen.

Nunmehr wurden am 16.10.2023 erneut mehrere Einbrüche bekannt.

Im Zeitraum 13.10.2023 bis 16.10.2023 begaben sich bisher unbekannte Täter zum Getränkefach- und Großhandel "Schreiner" in der Maria-Hilf-Straße in Daun. Hier brachen sie mit brachialer Gewalt mehrere Türen auf und drangen so in das Innere des Gebäudes ein. Hier durchsuchten sie mehrere Büroräume und entwendeten letztlich aufgefundenes Bargeld.

Im Zeitraum 09.10.2023 bis 16.10.2023 begaben sich bisher unbekannte Täter zur Kaffeerösterei in der Wirichstraße in Daun. Hier versuchten sie durch Aufhebeln der Eingangstüre in das Innere des Anwesens einzudringen, was aufgrund der guten Sicherung der Türe nicht gelang, so dass die Täter letztlich von ihrem Vorhaben abließen.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder dem möglichen Verursacher dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.

