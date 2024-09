POL-BI: PKW prallt gegen Baum

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Mitte - Die Polizei sucht einen unbekannten Täter, dem vorgeworfen wird, am Dienstag, 03.09.2024, einen Bielefelder an der "Tüte" geschlagen, getreten und mit dem Einsatz von Pfefferspray verletzt zu haben. Einen goldenen Teleskopschlagstock führte er ebenfalls mit sich. Ein Polizist, der gegen 13:20 Uhr in seinem Pkw die Herforder Straße entlangfuhr, bemerkte eine Auseinandersetzung ...

