Polizei Münster

POL-MS: Graffiti am Hawerkamp - Polizei stellt 26-jährigen Tatverdächtigen

Münster (ots)

Polizisten haben am Donnerstagmorgen (11.07., 05:45 Uhr) in der Straße Am Hawerkamp einen 26-jährigen mutmaßlichen Graffiti-Sprayer gestellt.

Ein Sicherheitsmitarbeiter einer Veranstaltung am Hawerkamp verständigte die Polizei, nachdem er den Beschuldigten in der Nähe eines neuen Graffiti-Tags auf einer Sichtschutzplane des Veranstalters sowie auf dem Boden liegende Spraydosen bemerkt hatte.

Die hinzugerufenen Beamten trafen den 26-Jährigen in der Nähe an und konfrontierten ihn mit dem Tatvorwurf. Weil er sich nicht ausweisen konnte, nahmen die Polizisten ihn zur Feststellung seiner Identität kurzfristig mit zur Wache. Dort sicherten die Beamten außerdem sechs Sprühdosen, die der 26-Jährige in seinem Rucksack mit sich führte. An einer Hand des tatverdächtigen Deutschen stellten die Beamten weiterhin grüne Farbe fest, die einer der Farben des neuen Graffiti-Tags entsprach. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Text: Milena Rethmann

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell