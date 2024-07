POL-MS: Tatverdächtige beim Ausbaldowern beobachtet - Zwei Festnahmen in Amelsbüren

Münster (ots) - Bislang unbekannte Täter sind zwischen Mittwochnachmittag (10.07., 14 Uhr) und Donnerstagmorgen (11.07., 9 Uhr) in ein Restaurant, ein Büro, eine Firma und ein Geschäft in Gremmendorf eingebrochen. Im Zeitraum von Mittwochnacht (10.07., 23 Uhr) bis Donnerstagmorgen (11.07., 9 Uhr) verschafften sich Unbekannte durch das Einwerfen der Terrassentür Zugang zum Restaurant am Martin-Luther-King-Weg. Es ...

mehr