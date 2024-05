LKA-MV: Presseeinladung - Einladung zur Fachtagung anlässlich des 10jährigen Bestehens des Projekts Seniorensicherheitsberater

Rampe (ots) - Norddeutsche Allianz zur Bekämpfung sexualisierter Gewalt an Kindern: Heute, am 18.04.2024, enden die Durchsuchungsmaßnahmen in sechs Bundesländern. Insgesamt wurden mehr als 300 Durchsuchungsbeschlüsse mit insgesamt 634 Einsatzkräften vollstreckt. Dabei stellte die Polizei unter anderem diverse Datenträger wie Laptops, PCs und Smartphones sicher. ...

