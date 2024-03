POL-PPRP: Streit unter mehreren Personen eskaliert - Drei Polizeibeamte verletzt

Ludwigshafen (ots) - Einbruch in Kleingartenanlage Unbekannte gelangten in dem Zeitraum vom 19.03.2024 bis 27.03.2024 in eine Kleingartenanlage in Bereich der Horst-Schork-Straße und brachen dort in vier Gartenparzellen ein. Nach derzeitigem Stand wurde nichts entwendet. Es entstand ein Gesamtsachschaden von circa 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per ...

