POL-PPRP: Mit Straßenbahn kollidiert

Ludwigshafen (ots) - Unbekannte brachen in der Nacht von Dienstag (26.03.2024) auf Mittwoch (27.03.2024) in eine Lagerhalle in der Achtmorgenstraße ein und entwendeten Kupferprofile und Gegenstände aus Aluminium im Gesamtwert von 2.200 Euro. Zeugen fielen zwei dunkel gekleidete Männer in der Nähe der Lagerhalle auf, die beim Erblicken der Zeugen flüchteten. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, ...

