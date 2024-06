Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Bei Unfall leicht verletzt

Northeim (ots)

37176 Nörten-Hardenberg,

Lauenförder Straße, Samstag, 29.06.2024, 11:10 Uhr,

Nörten-Hardenberg (Gro)

Zu einem Zusammenstoß zweier Pkw kam es am Samstag in Nörten-Hardenberg. Eine 27-jährige Hardegserin befuhr die B446 in Richtung Nörten-Hardenberg und bemerkte einen anderen, vor ihr fahrenden Pkw, der nach links abbiegen wollte, zu spät. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Beifahrer des auffahrenden Pkw leicht verletzt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 17.000 Euro. Die beteiligten Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell