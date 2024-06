POL-NOM: Diebstahl einer Geldbörse aus einem Kraftfahrzeug

Northeim (ots) - 37186 Moringen, Fühlingsweg, Samstag, 29.06.204, 14:24 Uhr, Moringen (Gro) Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pedelec (E-Bike) und einem Pkw kam es am Samstag in Moringen. Ein 22-jähriger Moringer übersah beim Abbiegen einen verkehrsbedingt wartenden Pkw. Es kam zum Zusammenstoß. Der Moringer erlitt kleinere Schürfwunden. Insgesamt entstand ein Sachschaden am Pkw und am Pedelec von ca. 700 Euro. ...

