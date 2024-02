POL-PDLD: Defektes Abblendlicht mit Folgen

Gemarkung Oberotterbach - B38 (ots) - In der Gemarkung Oberotterbach, an der B 38, wurde in der Zeit von 12.02. bis 14.02.2024, durch Unbekannte an einem Bagger der Schaufellöffel entwendet. Hinweise zur Tat nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder per Mail pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Bad Bergzabern Reiner Steigner Pressestelle Telefon: 06343-9334-1402 ...

