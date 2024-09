Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Rettungssanitäter angegriffen und Polizisten beleidigt

Strafrechtliche Konsequenzen kommen auf einen 23-Jährigen zu, der bei einem Einsatz in der Südstadt am Mittwoch kurz nach 2 Uhr einen Rettungssanitäter geohrfeigt und Polizeibeamte beleidigt hat. Der Rettungsdienst war alarmiert worden, weil bei dem 23-Jährigen offenbar ein medizinischer Notfall vorlag. Während der Untersuchung schlug der 23-Jährige zu und beleidigte im weiteren Verlauf zwei Polizeibeamte, die zur Unterstützung hinzugerufen worden waren. Der 23-Jährige wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Ravensburg

Polizei stoppt alkoholisierten Autofahrer

Deutlicher Alkoholgeruch schlug einer Polizeistreife bei der Kontrolle eines 55-jährigen Autofahrers am Dienstag gegen 23 Uhr im Stadtgebiet entgegen. Ein Alkoholtest ergab rund 1,5 Promille, weshalb der Mann die Polizisten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten musste. Zudem musste der 55-Jährige seinen Führerschein abgeben. Er wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr angezeigt.

Horgenzell

Frontalkollision fordert zwei Verletzte

Zwei Fahrzeuge sind am Dienstag kurz nach 7 Uhr auf der K 7973 zwischen Zogenweiler und Ettishofen zusammengestoßen. Ersten Erkenntnissen der Verkehrspolizei zufolge verlor ein 20-jähriger VW-Fahrer in einer engen Rechtskurve kurz vor Hartobel auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen. In der Folge schleuderte der VW auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem Skoda einer 28-Jährigen. Während der 20-Jährige mittelschwer verletzt wurde, erlitt die 28-Jährige schwere Verletzungen. Beide wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen, die beide abgeschleppt werden mussten, entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 6.000 Euro.

Berg

Eisenstange verursacht Schaden - Polizei bittet um Hinweise

Ein Unbekannter hat am Sonntag zwischen 13 und 14.30 Uhr eine Eisenstange unter einen Kia gelegt, der auf der Wiese beim Schützenverein in der Straße "Stockäcker" abgestellt war. Beim Losfahren verursachten die an der Stange angebrachten Zacken einen Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro an dem Kia. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 0751/803-6666 um sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den Tätern.

Argenbühl

Diebe entwenden Fahrräder

Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag aus Garagen auf zwei Grundstücken im Falkenweg insgesamt acht Pedelecs der Hersteller Cube, Haibike und Specialized im Wert von insgesamt rund 40.000 Euro entwendet. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter das Diebesgut mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert haben. Personen, die insbesondere im Zeitraum zwischen Mitternacht und den frühen Morgenstunden Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 beim Polizeirevier Wangen zu melden.

Achberg

Arbeitsunfall fordert einen Schwerverletzten

Schwere Verletzungen hat ein 24-Jähriger am Dienstag kurz vor 10 Uhr auf einer Baustelle in der Straße "Fuchsäcker" erlitten. Beim Anheben von Holzfertigbauwänden mit einem Kran löste sich eine Rundschlinge, wodurch die Wände zu Boden fielen, umkippten und den 24-jährigen Bediener des Krans unter sich begruben. Weitere Arbeiter konnten die Wände anheben und den Schwerverletzten befreien. Ein Rettungshubschrauber brachte den 24-Jährigen in eine Klinik. Die Ermittlungen zum genauen Hergang des Unfalls, die das Polizeirevier Wangen führt, dauern an.

Leutkirch

Alkoholisierter Fahrer kommt von Fahrbahn ab

Rund 2,5 Promille hat ein Alkoholtest bei einem 30-jährigen Autofahrer ergeben, der am Dienstag gegen 20 Uhr auf Höhe Dietrichhof von der Fahrbahn abgekommen ist. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und verständigte die Polizei. Der 30-Jährige fuhr unterdessen weiter. Eine Streifenwagenbesatzung konnte den alkoholisierten Fahrer wenig später an seiner Wohnanschrift antreffen. Er musste in einem Krankenhaus zwei Blutproben abgeben. Seinen Führerschein konnten die Beamten nicht sicherstellen, da der 30-Jährige diesen angeblich nicht finden konnte. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

Bad Wurzach

Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht

Auf rund 3.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, den ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Montag innerhalb von nur 20 Minuten auf dem Parkplatz eines Discounters in der Leutkircher Straße an einem VW verursacht hat. Der Lenker eines mutmaßlich blauen Fahrzeugs streifte den geparkten VW zwischen 13.05 und 13.25 Uhr hinten rechts. Ohne seine Personalien zu hinterlassen fuhr der Unbekannte im Anschluss weg. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, mögen sich bitte unter Tel. 07564/2013 beim Polizeiposten Bad Wurzach melden.

