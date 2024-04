Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Unter Vorwand Zutritt zur Wohnung verschafft - Unbekannter stiehlt Geldbörse

Bremerhaven (ots)

Unter dem Vorwand, beim Tragen der Einkäufe helfen zu wollen, verschaffte sich ein derzeit noch unbekannter Mann am vergangenen Samstag, 6. April, Zutritt zu der Wohnung eines 56-Jährigen in Bremerhaven-Lehe und stahl von hier offenbar ein Portmonee.

Ersten Erkenntnissen zufolge machte der 56 Jahre alte Bremerhavener auf seinem Weg vom Einkaufen nach Hause am Samstagvormittag gegen 11 Uhr kurz Rast auf einer Bank an der Goethestraße. Hier traf er auf einen ihm unbekannten Mann. Nach einem kurzen Gespräch bot dieser dem 56-Jährigen an, ihm seine Einkaufstaschen nach Hause zu tragen. In der Wohnung angekommen, bat der Mann dann noch um ein Glas Wasser. Nachdem der Unbekannte kurz darauf die Wohnung wieder verlassen hatte, bemerkte der Wohnungsnehmer das Fehlen seiner Geldbörse. Offenbar hatte der Unbekannte die Zeit, in welcher der 56-Jährige ihm das Glas Wasser holte, genutzt und die Geldbörse samt Inhalt an sich genommen.

Der mutmaßliche Dieb wird als eher schlank, circa 35 Jahre alt und schätzungsweise 1,85 Meter groß beschrieben. Er soll zur Tatzeit einen schwarzen Jogginganzug und weiße Turnschuhe mit schwarzen Streifen getragen haben.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zum Geschehen geben können, sich unter der Rufnummer 0471/953-3221 zu melden.

