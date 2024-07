Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Donnerstag (25.07.2024) gegen 10.40 Uhr mutmaßlich beim Vorbeifahren einen in der Hermann-Hesse-Straße in Marbach am Neckar geparkten VW. Eine 46 Jahre alte Frau saß währenddessen in dem VW und konnte den Unfall beobachten. Der Unbekannte soll etwa 70 bis 80 Jahre alt gewesen sein und kurze graue Haare haben. Er war mit einem silbernen oder weißen Kleinwagen mit Ludwigsburger Zulassung (LB-) unterwegs und fuhr nach der Kollision in Richtung Ortsmitte weiter. An dem VW entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Weitere sachdienliche Zeugenhinweise nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg unter der Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de entgegen.

