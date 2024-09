Polizeipräsidium Ravensburg

Krauchenwies

Kaminbrand

Im Rahmen von Kaminreinigungsarbeiten ist es am Mittwoch in Krauchenwies zu einem Kaminbrand gekommen, welcher das Dachgebälk eines Firmengebäudes in der Bahnhofstraße in Brand setzte. Um kurz vor 11 Uhr entzündete sich Glanzruß bei der Reinigung eines Räucherofens, welcher den Kamin so stark erhitzte, dass das umliegende Dämmmaterial und einige Dachbalken Feuer fingen. Die verständigte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei ermittelt nun zu möglichen strafrechtlichen Verantwortlichkeiten.

Sigmaringen

Suche nach rotem Pkw nach Unfallflucht

Am Mittwoch wurde ein in der Mühlstraße geparkter Skoda von einem Unbekannten angefahren. Die Fahrerin parkte ihren Pkw um 9 Uhr am Straßenrand. Als sie gegen 10 Uhr zurückkam, entdeckte sie am linken Heck einen Schaden von rund 500 Euro. Der Unbekannte, der aufgrund der Spurenlage vermutlich mit einem roten Pkw unterwegs gewesen sein dürfte, entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle. Hinweise zur Tat oder zum Täter erbittet die Polizei Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0.

