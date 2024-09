Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 13.09.24

Pfullendorf/Landkreis Sigmaringen (ots)

Tatverdächtiger nach Auseinandersetzung in Untersuchungshaft

Nachdem es am Mittwochabend in einer Gaststätte in der Überlinger Straße zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen gekommen ist, in deren Verlauf offenbar auch ein Messer eingesetzt wurde, sitzt der mutmaßliche Tatverdächtige zwischenzeitlich in Untersuchungshaft. Gegen 19.45 Uhr trafen den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge ein 24-Jähriger und ein 21-Jähriger aufeinander, zwischen denen bereits seit längerer Zeit Streitigkeiten bestehen. Nach einem zunächst verbalen Disput soll der 24-Jährige unvermittelt mit einem Küchenmesser in Richtung des Jüngeren gestochen und diesen dadurch leicht am Arm verletzt haben. Nachdem der Angreifer und sein Begleiter vom Personal danach aus den Räumlichkeiten gedrängt werden konnten und noch vor Eintreffen der Polizei den Tatort verließen, wurde das Duo etwa zwei Stunden später im Rahmen der eingeleiteten polizeilichen Fahndung im Stadtgebiet angetroffen und der 24-Jährige, der das mutmaßliche Tatmesser noch mit sich führte, widerstandslos vorläufig festgenommen. Der Tatverdächtige, der mit einem Atemalkoholwert von über 2 Promille deutlich alkoholisiert war und der bereits erheblich vorgeahndet ist, wurde am Donnerstagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hechingen dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. Seither befindet sich der 24-Jährige Deutsche in einer Justizvollzugsanstalt.

