Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Wangen

Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker ist nach einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 20.15 Uhr einfach weitergefahren. Der Unbekannte bog von der Karlstraße nach rechts in die Klosterbergstraße in Fahrtrichtung Lindauer Straße ein. Beim Abbiegen kollidierte er mit dem Audi eines entgegenkommenden 29-Jährigen. Ohne anzuhalten setzte der Unbekannte seine Fahrt fort. Der Sachschaden am Audi wird auf rund 1.500 Euro beziffert. Zeugen des Unfalls und Personen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, mögen sich unter Tel. 07522/984-0 beim Polizeirevier Wangen melden.

Wangen

Über 2.000 Geschwindigkeitssünder gehen Polizei ins Netz

Bei einer stationären Messung auf der A 96 bei Wangen sind der Polizei in der vergangenen Woche rund 2.700 Geschwindigkeitssünder ins Netz gegangen. Von rund 137.000 erfassten Fahrzeugen waren in dem auf 100 km/h beschränkten Bereich beim Herfatzer Tunnel rund 2 Prozent der Fahrzeuglenker zu schnell unterwegs. 38 Fahrer müssen neben einem Bußgeld sogar mit einem Fahrverbot rechnen. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 170 km/h.

Vogt

Versuchter Einbruch in Fahrradgeschäft

In das Lagergebäude eines Fahrradgeschäfts in der Schachenstraße hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein bislang unbekannter Täter einzubrechen versucht. Der Unbekannte hebelte ein Fenster im rückwärtigen Bereich auf, ließ dann jedoch von seinem Vorhaben ab und zog von dannen. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Der Polizeiposten Vogt ermittelt und bittet Personen, die zur ungefähren Tatzeit gegen 1.30 Uhr Verdächtiges beobachtet oder wahrgenommen haben, sich unter Tel. 07529/97156-0 zu melden.

Leutkirch

Unbekannte brechen in Bäckerei ein

In eine Bäckerei in der Heidschachenstraße haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag bislang unbekannte Täter eingebrochen. Die Unbekannten hebelten zwischen 19.30 und 1 Uhr gewaltsam eine Hintertür auf und gelangten so in das Gebäudeinnere. Dort brachen sie eine weitere Tür auf und entwendeten Bargeld. Das Polizeirevier Leutkirch hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen oder Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter Tel. 07561/8488-0 zu melden.

Leutkirch

Baggerschaufel beim Überholen gestreift

Glücklicherweise unverletzt blieb eine 20-jährige Opel-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 14.45 Uhr auf der L 318. Die Frau wollte auf Höhe Urlau einen Bagger-Lenker überholen. Dabei streifte sie die hintere Schaufel, was an ihrem Opel zu einem Sachschaden von rund 3.000 Euro führte. Am Bagger entstand ersten Erkenntnissen zufolge kein Schaden.

Bad Wurzach

Bußgeld nach illegaler Müllablagerung

Die Polizei konnte einen Müllsünder ermitteln, der am vergangenen Freitag beim Waldkindergarten Wengenreute eine größere Menge Bauschutt, Kartonagen und Plastik abgeladen hat. Die Beamten fanden im Müll Hinweise auf einen 30-Jährigen. Der Mann gelangt nun zur Anzeige und muss mit einem empfindlichen Bußgeld rechnen.

