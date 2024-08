Hauptzollamt Aachen

HZA-AC: Paketkontrolle: Zoll findet Drogen und Potenzpillen

Aachen (ots)

In insgesamt 60 Kleinsendungen, die überwiegend vom selben Absender aus den Niederlanden kamen, fand der Aachener Zoll vergangene Woche in einem Paketverteilzentrum in Hückelhoven insgesamt mehr als 1,2 Kilogramm Marihuana und Haschisch, zehn "Moonrocks" (Cannabisprodukt), 14 THC-Vapes, 25 Potenzpillen und 17 Gramm "Magic Truffles". Mit dem "Stoff" wollten sich verschiedene Empfänger aus ganz Deutschland eindecken. Statt "schöner Stunden" bekommen sie nun Strafanzeigen wegen Verstößen gegen das Konsumcannabisgesetz, das Arzneimittelgesetz und das Neue-psychoaktive-Stoffe-Gesetz.

Original-Content von: Hauptzollamt Aachen, übermittelt durch news aktuell