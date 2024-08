Hauptzollamt Aachen

HZA-AC: Zoll stoppt Auto und findet scharfe Waffen im Kofferraum - Mann hat kleines Waffenarsenal im Wagen

Aachen (ots)

In Gangelt/Selfkant hielten Einsatzkräfte des Aachener Zolls am 6. August 2024 den Fahrer eines Pkw an, der zuvor aus den Niederlanden nach Deutschland eingereist war. Bei der Frage nach mitgeführten Drogen oder Waffen wurde der 36-jährige Niederländer völlig ungehalten und leistete erheblichen körperlichen Widerstand, konnte aber durch die Zollkräfte unter Kontrolle gebracht werden.

Beim Durchsuchen des Fahrzeugs des Mannes wurden die Zöllnerinnen und Zöllner gleich mehrfach fündig. "Im Auto lagen zwei scharfe Schusswaffen samt Patronen. Außerdem entdeckten meine Kolleginnen und Kollegen zwei Teleskopschlagstöcke, einen Schlagring, einen Scanner für Sender und Wanzen sowie vier Gramm Amphetamin", so eine Sprecherin des Zolls.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts von Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Waffengesetz eingeleitet. Die Waffen und die Drogen wurden sichergestellt. Ermittler der Zollfahndung Essen übernehmen zuständigkeitshalber die weitere Bearbeitung des Falls.

Original-Content von: Hauptzollamt Aachen, übermittelt durch news aktuell