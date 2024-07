Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Büttelborn: Wohnhausbrand mit leichtverletzten Personen und erheblichem Gebäudeschaden

Büttelborn (ots)

Am Montag (15.07.) kam es gegen 01.30 Uhr zu einem Brand eines Mehrfamilienhauses in der Georg-Büchner-Straße in Büttelborn. Die meisten Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen, eine Mutter musste zusammen mit ihren beiden Kindern (11 und 14 Jahre) über die Drehleiter der Feuerwehr aus dem Dachgeschoss gerettet werden. Insgesamt 6 Personen wurden wegen Rauchgasintoxikation durch die Rettungskräfte behandelt, konnten aber vor Ort wieder entlassen werden. Das Anwesen ist aktuell unbewohnbar, - die Anwohner kamen bei Familienangehörigen oder in Notunterkünften unter. Eine Einschätzung Gesamtschadens liegt noch nicht vor. An der Einsatzstelle waren die Feuerwehren Büttelborn, Klein-Gerau, Worfelden und Groß-Gerau mit 70 Personen und 9 Fahrzeugen im Einsatz. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Berichterstatter: Gräsel, PHK

