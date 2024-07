Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Lampertheim: Unangenehme Überraschung nach Flohmarktbesuch.

Lampertheim (ots)

Eine unangenehme Überraschung erlebte ein Autofahrer aus Worms am Sonntag in Lampertheim. Gegen 10:20 Uhr parkte der Verkehrsteilnehmer seinen schwarzen Kombi Skoda auf dem Parkplatz der Firma LIDL in der Gaußstraße. Als er gegen 11:50 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass dieses beschädigt war. An dem Skoda war der hintere, linke Radlauf sowie die Felge beschädigt worden. Die Polizei Lampertheim geht davon aus, dass ein anderer Verkehrsteilnehmer in die Parklücke neben dem Skoda ein- oder ausfuhr und hierbei den Schaden verursachte. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf ca. 2500 EUR. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Lampertheim sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf das verursachende Fahrzeug geben könnten. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06206 94400 mit der Polizei in Lampertheim in Verbindung zu setzen.

