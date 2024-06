POL-MA: Mannheim: Sperrung der Kurpfalzbrücke, Pressemitteilung Nr. 1

Mannheim-Innenstadt (ots) - Bereits letzte Woche, am 20.06.2024, zog das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt wieder zurück an seinen alten, aber neu renovierten Standort in H 4, 1 in 68159 Mannheim zurück, nachdem die Renovierungsarbeiten weitestgehend beendet wurden. Bürgerinnen und Bürger können ihre Anliegen ...

mehr