POL-HP: Lampertheim: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Lampertheim (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag (04.07.) 15:00 Uhr bis Dienstag (09.07.) 09:00 Uhr wurde in der Planckstraße in Lampertheim ein geparkter Ford Focus am am vorderen Stoßfänger im Bereich des Frontkennzeichens beschädigt. Das Fahrzeug war ordnungsgemäß am linken Fahrbahnrand abgestellt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Schaden an dem Ford Focus lässt sich auf ca. 150,- Euro beziffern. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, melden sich bitte bei der Polizeistation in Lampertheim unter der Rufnummer 06206 9440-0.

