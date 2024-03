Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Nach Diebstahl in Gewahrsam

Am Dienstag leistete ein 27-Jähriger in Ulm erheblichen Widerstand.

Ulm (ots)

Gegen 20.15 Uhr nahm ein Detektiv in einem Geschäft in der Hirschstraße einen mutmaßlichen Ladendieb auf frischer Tat fest. Da der Verdächtige erheblichen Widerstand leistete verständigte der Mitarbeiter umgehend die Polizei. Während der Anzeigenaufnahme soll der aggressive 27-Jährige dem Detektiv in den Arm gebissen haben. Die Beamten nahmen den Mann daraufhin in Gewahrsam. Da sich der angetrunkene Verdächtige auch auf dem Revier nicht beruhigen ließ, musste er die Nacht in einer Zelle verbringen. Das mutmaßliche Diebesgut, mehrere Flaschen Parfüm, wurde sichergestellt. Den 27-Jährigen erwarten nun mehrere Anzeigen.

