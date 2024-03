Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Verletzte Radlerin liegen lassen

Eine Autofahrerin hat am Dienstag nach einem Unfall in Riedlingen die Flucht ergriffen.

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Unfall gegen 17 Uhr in der Hindenburgstraße. Eine 14-Jährige war mit ihrem Ebike dort entlanggefahren. Sie wollte in Richtung Neufraer Straße und fuhr an die Kreuzung heran. Aus der Unterriedstraße kam eine Autofhahrerin. Die war mit einem weißen Kleinwagen unterwegs und bog nach links in die Hindenburgstraße ab. Dabei hatte sie wohl die Radlerin übersehen. Die Jugendliche versuchte auszuweichen und einen Zusammenstoß zu verhindern. Das gelang ihr und stürzte auf die Straße. Dabei erlitt die Bikerin leichte Verletzungen. Ein Krankenwagen war nicht erforderlich. Die Frau fuhr mit ihrem Kleinwagen einfach weiter und flüchtete. Zu einem Kontakt zwischen den Fahrzeugen kam es nicht. An dem Damenrad entstand geringer Sachschaden. Eine Beschreibung der Fahrerin und des Kleinwagens konnte die 14-Jährige nicht abgeben. Die Riedlinger Polizei ermittelt jetzt und sucht die Autofahrerin. Sie bittet um Hinweise von Zeugen. Wer den Unfall beobachtet hat, die Frau kennt oder Hinweise auf sie geben kann wird gebeten, sich unter der Telefon-Nr. 07371/9380 zu melden.

Wird jemand verletzt, so verfolgt die Polizei nicht nur die Verursacher sondern hilft den Verletzten mit ihren Ermittlungen auch, deren Schaden ersetzt zu bekommen. Hier können auch Zeugen helfen. Mit ihrer "Aktion Tu was" ermutigt die Polizei Zeugen, richtig zu handeln: www.aktion-tu-was.de.

