POL-UL: (GP) Börtlingen - Verletzter nach Unfall

Am Dienstag stießen zwei Fahrzeuge in Börtlingen zusammen.

Kurz nach 15.45 Uhr war ein 61-Jähriger mit seinem Skoda in der Ortsstraße unterwegs. Von der Kaisersträßle bog ein 39-Jähriger mit seinem Renault nach links in die Ortsstraße ab. Auf die Vorfahrt des von links kommenden Skoda-Fahrers hatte der 39-Jährige nicht geachtet. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Durch den Aufprall wurde der 61-Jährige leicht verletzt. Ein Rettungswagen war nicht erforderlich. Die Polizei Uhingen hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden an dem Skoda auf ca. 15.000 Euro, den am Renault auf rund 4.000 Euro. Der Skoda musste abgeschleppt werden. Auf den 39-Jährigen kommt nun eine Anzeige zu.

