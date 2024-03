Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen a.d. Brenz - Dreiste Ladendiebin wollte mit Einkaufswagen flüchten

Am Dienstag nahm die Polizei in Giengen eine 26-Jährige vorläufig fest.

Um 11.45 Uhr meldete ein Zeuge eine Ladendiebin. Die befand sich in einem Einkaufsmarkt in der Robert-Bosch-Straße. Die Frau und noch zwei weitere Begleiter seien wohl mit einem vollgefüllten Einkaufswagen aus dem Geschäft geflüchtet. Nicht über den Kassenbereich, sondern über den ungesicherten Eingangsbereich. Das erkannte der Zeuge und nahm die Verfolgung bis auf den Parkplatz auf. Die Frau und den Einkaufswagen konnte der Zeuge noch bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Den zwei weitere Unbekannten, die möglicherweise mit dem Diebstahl in Verbindung stehen könnten, gelang die Flucht in einem Fahrzeug. Eine Polizeistreife kam und nahm die 26-Jährige vorläufig fest. Für weitere Maßnahmen brachte die Polizei die Frau auf ein Polizeirevier. Das konnte sie später wieder verlassen. Sie muss sich nun wegen Ladendiebstahls verantworten.

