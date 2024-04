POL-OH: Brand eines Traktors

Fulda (ots) - Fehler beim Wenden Am Dienstagnachmittag, 02.04.2024, 15:35 Uhr befuhr ein 58-jähriger Mann aus Eichenzell mit seinem PKW VW die Keltenstraße in Fulda in Fahrtrichtung Frankfurter Str. Wegen Fahrbahnarbeiten ist die B 27 für die nächsten Tage ab der Einmündung Keltenstraße in Fahrtrichtung Süden gesperrt und der Verkehr wird über die Keltenstraße ...

