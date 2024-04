Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Vor Fahrbahn abgekommen

Bad Hersfeld. Am Montag (25.03.), um 23 Uhr, befuhr ein 26-jähriger Pkw-Fahrer aus Rotenburg a.d. Fulda die Simon-Haune-Straße stadteinwärts. Der Pkw geriet aus bisher unklaren Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr eine Mülltonne. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 13.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. Am Dienstag (26.03.), in der Zeit von 9:30 Uhr bis 14:45 Uhr, parkte ein 41-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Salzschlirf sein Fahrzeug, einen schwarzen Toyota Avensis, auf dem Parkdeck 2 in einem Parkhaus in der Lullusstraße. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, das abgestellte Fahrzeug des 41-Jährigen. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Unfall zwischen Zweirädern

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (27.03.), um 7:45 Uhr, befuhr eine 40-jährige Fahrerin aus Bad Hersfeld mit ihrem E-Bike die Unterführung der Hochbrücke aus Richtung Landecker Straße kommend in Richtung Breitenstraße. Ein 16-jähriger Jugendlicher befuhr mit seinem E-Skooter die Unterführung der Hochbrücke aus Richtung Neustadt kommend in Richtung Landecker Straße. In Höhe der Einmündung "Neustadt/Breitenstraße" kam es zum Zusammenstoß, wobei beide leicht verletzt wurden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 250 Euro.

Pkw von Fahrbahn abgekommen

Heringen. Am Sonntag (31.03.), um 1:13 Uhr, befuhr ein 34-jähriger Pkw-Fahrer aus Buttlar den geteerten Waldweg von der Thüringer Hütte kommend in Richtung Lengers. Er kam in einer Linkskurve, die sich in einem Gefälle befindet, nach rechts von der Fahrbahn ab, rutschte in den Graben und kam an einem Baum zum Stehen. Das Fahrzeug musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro.

Von Fahrbahn abgekommen

Niederaula. Am Montag (01.04.), um 17:40 Uhr, befuhr ein 26-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld die B454, aus Niederaula kommend in Richtung Kirchheim. Circa 200 Meter vor dem Ortseingang Kleba in der dortigen Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Es kam auf der Gegenspur zum seitlichen Zusammenstoß mit dem Pkw eines 57-jährigen Fahrers aus Nidda Harb (Wetteraukreis). Im weiteren Verlauf kam das Fahrzeug des 26-Jährigen ins Schleudern, geriet komplett auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem Pkw eines 37-Jährigen aus Hohenroda frontal zusammen. Der 26-jährige und der 37-jährige Pkw-Fahrer wurden schwer verletzt und mussten in ein Krankenhaus verbracht werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell