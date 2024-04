Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Getränkemarkt - Räuberische Erpressung

Vogelsbergkreis (ots)

Einbruch in Getränkemarkt

Mücke. Ein Getränkemarkt in der Bahnhofstraße in Merlau war am Freitag (29.03.), gegen 3.05 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Diese verschafften sich über das Dach des Getränkemarktes gewaltsam Zutritt zum Gebäudeinneren. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Der Sachschaden beträgt rund 5.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Räuberische Erpressung

Schotten. Ein 17-Jähriger wurde am Sonntag (31.03.), gegen 12.45 Uhr, von einem unbekannten Jugendlichen in der Vogelsbergstraße unvermittelt am Kragen gepackt und mit der flachen Hand gegen die Wange geschlagen. Der Unbekannte forderte die Herausgabe von Bargeld. Er war in Begleitung von zwei weiteren Jugendlichen. Als der 17-Jährige äußerte, dass er kein Bargeld mit sich führe, ließen die Personen von ihm ab und entfernten sich in Richtung der dortigen Grundschule.

Sie können wie folgt beschrieben werden: Person 1: helle Hautfarbe, circa 175 cm groß, etwa 15 bis 17 Jahre alt, kurze Haare (Seiten sehr kurz). Er trug eine rot-blau-weiße Jacke der Marke "Nike", eine dunkelblaue Jogginghose sowie weiß-schwarze Schuhe der Marke "Nike". Person 2: dunkler Teint, circa 170 cm groß, etwa 16 bis 17 Jahre alt, kurze Haare. Er trug eine schwarze Jacke und Jogginghose sowie Airpods in den Ohren. Person 3: dunkle Hautfarbe, circa 160 cm groß, etwa 15 bis 16 Jahre alt, lockige kurze Haare. Er trug einen Pullover, Jeans und Schuhe - alles in schwarz. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell