Polizei Eschwege

POL-ESW: Einbruch in Tankstelle

Eschwege (ots)

In der vergangenen Nacht wurde in die Tankstelle, in der Straße "Auf dem Steindeckel" in Bad Sooden-Allendorf eingebrochen. Gegen 02:50 Uhr wurde dort der Alarm ausgelöst. Die Überprüfung durch ein Sicherheitsunternehmen ergab, dass die Tür zur Tankstelle offen stand, worauf die Polizei informiert wurde. Die angeforderten Polizeibeamten stellten fest, dass Unbekannte die Tür zur Tankstelle aufbrachen und sich sodann zum Verkaufstresen begaben. Dort wurde ein Wertgelass aus der Verankerung gehebelt und entwendet.

Bei der Tat sind - so die ersten Ermittlungen - fünf Personen beteiligt gewesen, die mit Äxten und Einbruchswerkzeug in die Tankstelle eindrangen und den Tresor entwendeten. Vermutlich flüchteten die maskierten Täter mit zwei Pkws. Bei einem der Fluchtfahrzeuge dürfte es sich um einen silberfarbenen Audi A 4 oder A 6 handeln; von dem zweiten Fahrzeug ist bislang nichts bekannt. Auch die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.

Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen, die in diesem Zusammenhang um Hinweise, insbesondere zum tatrelevanten Zeitraum bittet, da die Tankstelle direkt an der B 27 liegt.

Hinweise: 05651/9250.

Pressestelle der PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell