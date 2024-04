Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Hotel - Einbruch in Schreinerei und in Pellet-Betrieb - Brand von Holzhütte - Jagdwilderei - Autokennzeichen gestohlen

Fulda (ots)

Einbruch in Hotel

Fulda. Ein Hotel in der Heinrichstraße wurde in der Nacht zu Donnerstag (28.03.) zum Ziel Unbekannter. Die Täter drangen in den Speise- und Empfangsraum des Hotels ein und stahlen Bargeld. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Schreinerei und in Pellet-Betrieb

Hosenfeld. In der Straße "Am Mühres" im Ortsteil Hainzell brachen Unbekannte in der Nacht zu Samstag (30.03.) in eine Schreinerei ein. Die Täter hebelten dazu ein Fenster auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Sie stahlen Bargeld und flüchteten im Anschluss unerkannt. Es entstanden rund 800 Euro Sachschaden.

Ebenfalls in der Nacht zu Samstag (30.03.) wurde ein Pellet-Betrieb in der Straße "In der Hinterbach" zum Ziel von Einbrechern. Dort brachen sie eine Tür auf und stahlen im Anschluss ebenfalls Bargeld. Hier entstanden rund 1.000 Euro Sachschaden.

Ob die Taten miteinander in Verbindung stehen, müssen nun die polizeilichen Ermittlungen klären.

Brand von Holzhütte

Tann. In der Nacht zu Sonntag (31.03.) kam es im Hundsbacher Weg zum Brand einer Holzhütte. Als die Feuerwehr an der auf einem Feld frei stehenden Hütte ankam, stand diese bereits in Vollbrand. Die Einsatzkräfte konnten nur noch ein kontrolliertes Abbrennen gewährleisten. Glücklicherweise wurden durch das Feuer niemand verletzt, es entstanden jedoch circa 1.500 Euro Sachschaden.

Jagdwilderei

Autokennzeichen gestohlen

Kalbach. In der Gewerbestraße stahlen Unbekannte in der Nacht zu Sonntag (31.03.) das vordere amtliche Kennzeichen FD-PB 1848 von einem schwarzen VW Passat. Das Auto stand dort auf dem Parkplatz einer Diskothek.

Petersberg. In der Spiegelstraße stahlen Unbekannte zwischen Mittwochabend (27.03.) und Freitagabend (29.03.) die amtlichen Kennzeichen FD-AD 1976 von einem grauen Audi A4.

Fulda. In der Nacht zu Montag (01.04.) stahlen Unbekannte in der Graf-Spee-Straße das vordere amtliche Kennzeichen GN-EF 2110 von einem grauen Audi A6. Das Auto stand auf dem Parkplatz eines Studentenwohnheims.

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell