Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung - 40-Jähriger leicht verletzt - Ortstafel entwendet - Versuchter Einbruch - Einbruch in Geschäft

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Sachbeschädigung

Niederaula. Unbekannte besprühten zwischen Donnerstag (28.03.) und Samstag (30.03.) die Rückwand einer Sporthalle einer Schule in der Hattenbacher Straße mit verschiedenen Schriftzügen und Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

40-Jähriger leicht verletzt

Rotenburg. Ein 40-jähriger Mann aus Rotenburg wurde am Sonntag (30.03.), gegen 6 Uhr, durch mehrere Unbekannte leicht verletzt. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge verlies der Geschädigte eine Gaststätte in der Straße "Marktplatz". Beim Überqueren des Marktplatzes wurde dieser durch vier Männer unvermittelt ins Gesicht geschlagen. Einer der Unbekannten soll eine dünne Statur gehabt haben, circa 175 cm groß und mittleren Alters gewesen sein. Laut dem Geschädigten hatte er braune Haare und einen Vollbart. Der 40-Jährige vermisst seit dem Vorfall am Marktplatz zudem sein iPhone 14 im Wert von rund 800 Euro. Ob der Verlust mit der körperlichen Auseinandersetzung in Verbindung steht, ist bislang nicht bekannt und Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Ortstafel entwendet

Rotenburg. Unbekannte Täter entwendeten in der Kasseler Straße am Ortseingang von Lispenhausen kommend die dortige Ortstafel. Der Diebstahl wurde am Freitagmorgen (29.03.), gegen 6.35 Uhr, bemerkt. Das Verkehrsschild hat einen Wert von rund 250 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch

Rotenburg. Zwischen dem 06. und 29. März versuchten unbekannte Täter die Zugangstür zum Jugendraum in der Schulstraße in Lispenhausen gewaltsam aufzubrechen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Geschäft

Rotenburg. Unbekannte Täter trieben zwischen Mittwochabend (27.03.) und Donnerstagmorgen (28.03.) in der Lindenstraße ihr Unwesen. Indem sie die Hauseingangstür eines Fahrradladens aufhebelten, gelangten sie ins Innere. Derzeitigen Erkenntnissen nach wurde nichts entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Betrüger ergaunern Bargeld nach Schockanruf

Ludwigsau. Eine Seniorin ist am Donnerstag (28.03.) Opfer dreister Betrüger geworden. Die Dame erhielt einen Anruf bei dem die Täter ihr vorgaukelten, ihre Tochter habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Zur Abwendung einer Untersuchungshaft sei nun eine Kaution notwendig. Die Seniorin schenkte den Betrügern glauben und übergab Bargeld im Gesamtwert von schätzungsweise 38.000 Euro.

In diesem Zusammenhang warnt Ihre Polizei:

Trickbetrug ist vielfältig.

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter, Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen. - Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert. - Rufen Sie Ihre Verwandten unter der Ihnen bekannten Telefonnummer oder die Polizei an. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte Personen.

Die Täter passen ihr Vorgehen an Ängste der potentiellen Opfer an, wodurch sie deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren. Anhaltende Telefonate mit den Tätern während der Betrugshandlung verhindern den Kontakt mit nahestehenden Personen. Hierdurch wird der Betrugsirrtum aufrecht erhalten und Opfer sind bereit hohe Wertbeträge zu zahlen. Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren. Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite "Regional. Informiert." des Polizeipräsidiums Osthessen: https://k.polizei.hessen.de/1927023862

Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell