Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Vier Unfallfluchten an einem Tag - Zeugen gesucht

Northeim (ots)

Dienstag, 18.06.2024, zwischen 07:30 Uhr und 21:50 Uhr Northeim, Stadtgebiet und OT Hohnstedt

NORTHEIM(da) - Zu insgesamt vier Unfallfluchten kam es am gestrigen Dienstag, zu allen werden Zeugen gesucht.

Die erste ereignete sich am gestrigen Dienstag zwischen 08:30 und 17:00 Uhr in der Alten Straße in Hohnstedt. Augenscheinlich beim Rückwärtsfahren hat der Verursacher mit seiner Anhängekupplung einen geparkten PKW Daimler beschädigt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 1.000EUR.

Die zweite Flucht ereignete sich auf dem Parkplatz ggü. des Jobcenters am Scharnhorstplatz im Zeitraum 07:30 - 17:20 Uhr. Hier wurde ein PKW Audi am hinteren Stoßfänger beschädigt.

Eine dritte Tat ereignete sich zwischen 13:30 und 16:00 Uhr auf dem Marktkaufparkplatz in der Hillerser Straße. Hier wurde ein PKW Opel beschädigt, der Schaden belief sich auf ca. 1.600EUR.

Die letzte gemeldete Flucht passierte in der Mühlenstraße zwischen 13.00 und 21:50 Uhr, hier wurde ein geparkter PKW Opel C5 leicht beschädigt. Auch in diesem Fall entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort.

Mögliche Zeugen zu den Taten werden gebeten, sich unter Telefon 05551-9148-0 (geänderte Rufnummer!) bei der Polizei Northeim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell