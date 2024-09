Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Feuer in einem Pelletlager

Bremerhaven (ots)

Am Donnerstag den 12.09.2024 gegen 12:00 Uhr wurde die Feuerwehr Bremerhaven zu einer Rauchentwicklung im Keller eines Mehrfamilienhauses in Geestemünde alarmiert. Im Keller befand sich ein Pelletlager mit ca. 5to. Holzpellets, aus dem dichter Rauch drang. Die Einsatzkräfte mussten unter Atemschutz die Holzverkleidung aufsägen um gezielte Löschmaßnahmen an den gelagerten Pellets durchführen zu können. Anschließend wurden die Holzpellets mit Eimern per Hand in den Garten verbracht, um sämtliche Glutnester ausfindig zu machen. Aufgrund des langwierigen Einsatzes wurde die Freiwillige Feuerwehr Wulsdorf und das technische Hilfswerk vom Einsatzleiter nachalarmiert. Gegen 17:30 Uhr konnte der Einsatz beendet werden. Die Brandursache wird von der Polizei ermittelt.

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell