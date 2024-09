Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Bundesweiter Warntag am kommenden Donnerstag

Bremerhaven (ots)

Der vierte bundesweite Warntag findet am kommenden Donnerstag, 12. September 2024, gegen 11 Uhr statt. In Bremerhaven werden alle verfügbaren Warnmöglichkeiten, der sogenannte Warnmittelmix, ausgelöst.

Oberbürgermeister Melf Grantz, Dezernent für die Ortskatastrophenschutzbehörde, hebt die Bedeutung des Warntages hervor: "Der bundesweite Warntag ist ein wichtiger Bestandteil unserer Sicherheitsstrategie. Er ermöglicht es uns, die Leistungsfähigkeit unserer Warnsysteme zu testen und die Bürgerinnen und Bürger auf die vielfältigen Warnmöglichkeiten aufmerksam zu machen."

Der Warnmittelmix in Bremerhaven umfasst nicht nur 16 Sirenen mit Sprachdurchsagen, sondern auch das Läuten ausgewählter Kirchturmglocken, mobile Sirenen, Informationsbildschirme bei Bremerhaven Bus, die Warn-App NINA und die Versendung von SMS-Nachrichten über den Cell Broadcast-Dienst. Zusätzlich informiert der Bund über bestimmte Radio- und Fernsehsender, die digitalen Informationsanzeigen der Deutschen Bahn sowie die digitalen Werbetafeln in der Fußgängerzone der Bürgermeister-Smidt-Straße. Grantz: "Diese Maßnahmen sollen eine möglichst breite Bevölkerungsschicht in einer Krisensituation schnell und effizient erreichen." "Die Warn-App NINA spielt eine zentrale Rolle in unserem Warnsystem", erklärt Stadtrat Peter Skusa, Dezernent der Feuerwehr. "Die App wird nicht nur bei Großschadensereignissen oder Katastrophen ausgelöst, sondern auch bei lokalen Gefahrenlagen wie bei einer starken Rauchentwicklung. Deshalb empfehle ich allen Bürgerinnen und Bürgern, diese kostenlose App zu installieren, um im Ernstfall frühzeitig gewarnt zu werden."

Der Warnmittelmix wird laufend optimiert. Derzeit steht die Nachverdichtung des Sirenennetzes im Vordergrund. Die bisher 16 stationären Sirenen, die bereits 2022 in Bremerhaven installiert wurden, werden auf insgesamt 32 stationäre Sirenen erweitert. Grantz: "Bereits im Dezember 2022 wurde der Auftrag für die noch fehlenden Sirenen vergeben. Aufgrund der deutschlandweit hohen Nachfrage konnten diese bisher nicht installiert werden", so der Oberbürgermeister. Allerdings seien für die restlichen Sirenen die Vorarbeiten weitestehend abgeschlossen. So seien die Standorte ausgewählt, Nutzungsverträge für die Dachflächen gezeichnet und die vorbereitenden Baumaßnahmen, wie beispielsweise Blitzschutz-Systeme, fertig installiert.

Der bundesweite Warntag wird jährlich vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) koordiniert und durchgeführt. Er soll die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Behörden und Organisationen im Bereich des Bevölkerungsschutzes stärken und die technische Infrastruktur der Warnsysteme optimieren.

Weitere Informationen zum Warnmittelmix in Bremerhaven sind auf der Website der Feuerwehr Bremerhaven hinterlegt: www.feuerwehr-bremerhaven.de/info

Unabhängig vom Warntag findet vom 12. bis 18. September 2024 die Bundeswehrübung "Fishtown Guard 2024" in Bremerhaven statt.

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell