FW Bremerhaven: Gasgeruch in Mitte

Bremerhaven (ots)

Die Feuerwehr Bremerhaven wurde am Samstag, den 07.09.2024 gegen 22:30 Uhr zu einem Gasgeruch in die Bürgermeister-Smidt-Straße gerufen. Mehrere Bürger hatte sich bei der Feuerwehr gemeldet, weil sie Gasgeruch in ihrem Wohnhaus festgestellt hatten.

Bei der Ankunft der Einsatzkräfte an der Einsatzstelle hatten die 78 Bewohner des Hauses ihre Wohnungen größtenteils bereits verlassen. Die noch im Gebäude befindlichen Personen wurden durch die Feuerwehr aus ihren Wohnungen geholt.

Im Gebäude konnte keine Gaskonzentration festgestellt werden, allerdings direkt vor dem Hauseingang. Durch den nachgeforderten Energieversorger wurde der Gehweg aufgenommen, im Erdbereich konnte eine Leckage der Gasleitung festgestellt werden.

Für die Bewohner wurde zur Betreuung der Betreuungszug des DRK Bremerhaven angefordert. Dieser versorgte bis zum Beseitigen der Leckage in zwei Bussen die Bewohner mit Getränken.

Nach ca. drei Stunden war die Gasleitung repariert und die Bewohner konnten wieder in ihre Wohnungen.

