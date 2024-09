Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Zahlreiche unwetterbedingte Einsätze im Stadtgebiet Bremerhaven - Vorbereitende Maßnahmen zeigen Wirkung.

Bremerhaven (ots)

Am Abend des 04.09.2024 kam es im gesamten Stadtgebiet Bremerhaven zu zahlreichen unwetterbedingten Einsätzen. Dabei handelte es sich ausschließlich um vollgelaufene Keller und überflutete Straßen. Aufgrund einer frühzeitigen Lagebeurteilung wurden alle Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Bremerhaven vorsorglich in Bereitschaft versetzt, und das Personal zur Notrufannahme in der Integrierten Regionalleitstelle Unterweser-Elbe wurde verstärkt.

Insgesamt wurden bis in die späten Nachtstunden rund 30 unwetterbedingte Einsätze durch die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr sowie der Berufsfeuerwehr erfolgreich abgearbeitet. Das THW Bremerhaven unterstützte die Feuerwehr an zwei Einsatzstellen mit Spezialpumpen und zahlreichen Einsatzkräften.

Gegen 2 Uhr früh wurden die Berufsfeuerwehr Bremerhaven sowie die Freiwillige Feuerwehr Wulsdorf zu einem gemeldeten Dachstuhlbrand im Stadtteil Suhrheide alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich die Alarmmeldung, der Dachstuhl eines Einfamilienhauses stand bereits in Vollbrand. Da zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, ob sich noch Personen im Gebäude befinden, drangen die Einsatzkräfte umgehend in das Gebäude vor. Glücklicherweise konnte schnell Entwarnung gegeben werden, sodass sich die Einsatzkräfte vollständig auf die Brandbekämpfung konzentrieren konnten. Im weiteren Verlauf des Einsatzes wurde die Freiwillige Feuerwehr Lehe zur Unterstützung angefordert. Der Einsatz dauerte bis ca. 6:00 Uhr morgens an.

Alle beteiligten Einsatzkräfte waren zu diesem Zeitpunkt bereits seit ca. 19 Uhr des Vortages aufgrund der Unwetterereignisse im Dauereinsatz. Das Engagement der ehrenamtlichen Einsatzkräfte kann nicht genug gewürdigt werden.

