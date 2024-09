Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Erster Lehrgang zur Berufsausbildung von Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitätern bei der Feuerwehr Bremerhaven gestartet

Bremerhaven (ots)

Eine dreijährige Notfallsanitäterausbildung hat am 1. September 2024 bei der Feuerwehr Bremerhaven begonnen. Nach der Ausbildung im Angestelltenverhältnis besteht für die sechs Auszubildenden unter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit, im Anschluss die feuerwehrtechnische Ausbildung für die Berufsfeuerwehr Bremerhaven im Beamtenverhältnis zu absolvieren. Dieser neue Zugangsweg zur Berufsfeuerwehr findet erstmalig bei der Feuerwehr Bremerhaven statt.

Die Auszubildenden wurden Anfang dieser Woche vom Dezernenten der Feuerwehr, Stadtrat Peter Skusa, vom Leiter der Feuerwehr, Jens Cordes und vom Leiter der Notfallsanitäterschule, Michael Reinicke herzlich willkommen geheißen. Im Beisein der Lehrgangsleiterin Christina Brockmeyer, nahmen die neuen Auszubildenden die Glückwünsche entgegen.

Peter Skusa betonte in seiner Ansprache die Bedeutung des neuen Zugangsweges: "Der Start dieses ersten Notfallsanitäterlehrgangs ist ein wichtiger Bestandteil für die Zukunft der Nachwuchsgewinnung, da hiermit ein weiterer Zugangsweg in die Laufbahnausbildung der Feuerwehr entstanden ist. Unsere Feuerwehr benötigt gut ausgebildete Fachkräfte, die in den entscheidenden Momenten zur Stelle sind, um im Ernstfall Leben zu retten." Jens Cordes hob bei seiner Begrüßung ebenfalls die Bedeutung der Ausbildung hervor: "Es freut mich sehr, dass wir nun in der Lage sind, Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter direkt nach dem Schulabschluss auszubilden. Unser Ziel ist es, die bestmögliche Ausbildung zu bieten, damit unsere Einsatzkräfte optimal auf die vielfältigen Herausforderungen im Einsatzdienst vorbereitet sind". Skusa und Cordes wünschten allen angehenden Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter im Namen der Feuerwehr Bremerhaven viel Erfolg.

Die dreijährige Ausbildung findet an der Akademie der Feuerwehr, in verschiedenen Kliniken und auf der Rettungswache statt.

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell