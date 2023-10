Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Tür eingetreten

Erfurt (ots)

In einer Kleingartenanlage im Norden Erfurts ging ein Einbrecher nicht gerade zimperlich vor. Nachdem er sich Zutritt zu einem Grundstück verschafft hatte, drang er gewaltsam in das Gartenhaus ein. Hierzu trat er kurzerhand die Tür ein. Glücklicherweise schien er im Inneren der Laube nicht fündig geworden zu sein. Ohne Beute flüchtete er schließlich unerkannt. An der Tür hinterließ der Unbekannte einen Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Dem Eigentümer war die Beschädigung am Dienstagnachmittag aufgefallen und er informierte die Polizei. (SE)

