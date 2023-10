LPI-EF: Fahrrad gesucht und gefunden

Sömmerda (ots) - In der Nacht zu Dienstag machten sich Unbekannte in Sömmerda ans Werk. Ihr Vorhaben war es in eine Apotheke einzubrechen. An dem Geschäft angekommen, standen sie dann aber vor einem Problem: der verschlossenen Ladentür. An dieser machten sich die Einbrecher zu schaffen. Es gelang ihnen jedoch nicht diese zu öffnen. Unverrichteter Dinge machten sie sich aus dem Staub. Die Täter hinterließen ...

mehr