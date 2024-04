Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrsunfall mit gestohlenem Feuerwehrfahrzeug

Geilenkirchen/Schleiden-Gemünd (ots)

In der Nacht zu Samstag,13. April, drang ein 15-Jähriger in eine an der Herzog-Wilhelm-Straße gelegene Feuerwache ein und entwendete dort neben Dienstkleidung auch ein Fahrzeug der Feuerwehr. Samstagmittag verursachte der Jugendliche dann gegen 12.15 Uhr in Schleiden-Gemünd mit diesem Fahrzeug einen Verkehrsunfall und flüchtete daraufhin. Im Rahmen der Fahndung konnte das Feuerwehrfahrzeug auf einem Firmengelände aufgefunden werden. Auch der 15-Jährige hielt sich dort auf und wurde zur Polizeiwache gebracht. Gegen den Jugendlichen aus Kall wird bereits ermittelt, da er im Februar dieses Jahrs schon einmal Dienstkleidung aus derselben Feuerwache stahl. Er wird sich nun auch für die neuerliche Tat verantworten müssen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell